◇東京六大学野球第5週第1日立大1―0早大（2026年5月9日神宮）1回戦2試合が行われ、新応援歌披露で多くのOBに見守られる中、立大が1―0で早大を下した。最速149キロ右腕・道本想投手（1年）が6回5安打無失点でリーグ戦初勝利を挙げた。立大が約60年ぶりの新応援歌お披露目の日を勝利で飾った。1年生の道本が6回5安打無失点で6奪三振。リーグ戦初勝利に「緊張はしていなかった。目標にしていたのでうれしい」と振り返った