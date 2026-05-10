日本人の４割が症状を患い、「国民病」とも称される花粉症。年間を通して様々な植物の花粉が飛散し、多くの人が目のかゆみや鼻水などに悩まされている。症状を和らげる薬だけでなく、体質改善で症状を抑える療法も広がっているほか、「花粉症ワクチン」の研究開発も進むなど、治療は進歩している。「舌下」で８割緩和日本の花粉症の歴史は浅い。東京農大の小塩海平教授（植物生理学）によると、国内初の花粉症患者は１９６１