生成ＡＩ（人工知能）の開発競争で後れを取りたくない。政府のそうした焦りが、ＡＩのリスクを軽視することに繋（つな）がっているのは否めない。ＡＩの負の側面を直視し、規制を強化すべきだ。自民党がＡＩの政策に関する提言案をまとめた。昨年、全面施行されたＡＩの推進法について、ＡＩ事業者が政府の指導などに従わない場合、罰則を含めて実効性のある対策を講じるよう、政府に法改正を求めた。ＡＩ推進法は、ＡＩ開