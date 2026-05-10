飲酒運転による重大事故がなくならない。悪質な運転者を厳しく処罰する法改正を機に、少しでも酒を飲んだら運転しないことを改めて徹底する必要がある。自動車運転死傷行為処罰法の「危険運転致死傷罪」について、罪となる飲酒量や速度超過に数値基準を新設する改正案が参院で可決された。今国会で成立し、年内に施行される見込みだ。飲酒は、「呼気１リットルあたりのアルコールが０・５ミリ・グラム以上」が適用対象となる