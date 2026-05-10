【競走除外】▽1R…グーフィー（馬場入場後右前肢ハ行）【競走中止】▽3R…アルデマン（4角手前で右第1趾骨＝しこつ＝粉砕骨折）【過怠金】▽4R…北村友3万円（直線内斜行）【戒告】▽3R…幸（向正面外斜行）▽11R…鮫島駿（1周目正面直線内斜行）、武藤（1角手前内斜行）