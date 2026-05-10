三つ子や四つ子などを身ごもる多胎妊娠に対し、母子の安全のため胎児の数を減らす「減胎手術」で、大学病院の３割が２０２０年以降、手術後の妊婦を少なくとも計４２人受け入れた経験があることが読売新聞の調査で分かった。この手術は法的位置づけが不明確で、国内の実施数も十分に把握されていない。高度な医療を担う大学病院への調査でその一端が明らかになり、専門家からは早急なルール化を求める声が上がっている。多胎妊