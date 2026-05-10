ｉＰＳ細胞（人工多能性幹細胞）由来のパーキンソン病治療のための製品について、厚生労働省は近く、公的医療保険を適用するかを決める方針を固めた。１３日にも、厚労相の諮問機関・中央社会保険医療協議会（中医協）で議論する。適用されれば、ｉＰＳ細胞由来の製品で世界初の実用化となる。薬価（公定価格）は数千万円となる可能性もある。製品はｉＰＳ細胞から作った神経細胞が入った「アムシェプリ」で、製薬大手の住友フ