◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ第3日（2026年5月9日茨城県茨城GC西C（6718ヤード、パー72））最大瞬間風速14・9メートルを記録した強風の中、9位から出たツアー未勝利の吉田鈴（りん、22＝大東建託）が3バーディー、8ボギーの77にまとめて通算6オーバーで8位に浮上した。首位とは4打差。姉・優利（26）は23年大会でメジャー初制覇しており、逆転優勝となればメジャーでは初の姉妹Vとなる。ツアー初優勝を