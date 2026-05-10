災害時に車中泊避難者を把握する方法などをまとめたマニュアルについて、全国の主要１０９自治体のうち、７０自治体で未作成だったことが読売新聞の調査でわかった。内閣府は、やむを得ず車中泊を実施する際、整った環境下が望ましいとマニュアル作成を呼びかける。（山本光慶、山之内大空）２０１６年の熊本地震では車中泊で健康被害が続出し、災害関連死にもつながった。２４年の能登半島地震も同様で、内閣府は同年、「避難