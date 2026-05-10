横須賀の地魚を活用した犬用ジャーキーを開発した木村さん＝４月１１日、横須賀市平作東京湾と相模湾に面する横須賀市では、多様な魚が水揚げされる。その中で市場価値が低いとされ、廃棄されることが多いのが「未利用魚」。この魚を原料とした犬用のおやつ「よこすか地魚ジャーキー」が開発された。無添加で低カロリー、高タンパクが特徴で、食品アレルギーを持つ犬やシニア犬でも食べられる。考案したのは自身の愛犬も食べ物ア