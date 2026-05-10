コスプレ姿などさまざまなファンが別れを惜しんでいた＝７日、イオン海老名店内５スクリーン以上を持つシネマコンプレックス（シネコン）の国内第１号として１９９３年に開業したイオンシネマ海老名が今月１７日、入居する施設の建て替えに伴い３３年の歴史に幕を下ろす。「スター・ウォーズ」シリーズで知られる映画監督ジョージ・ルーカス氏提唱の音響システム「ＴＨＸ」認定を日本で初めて受けた７番スクリーンでは、同シリー