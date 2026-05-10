?タイムリー欠乏症?は克服できるか。阪神は９日のＤｅＮＡ戦（甲子園）に１―３で逆転負けを喫し、２連敗。２カード連続の負け越しとなり、首位ヤクルトとのゲーム差は「２」に広がった。この日、唯一の得点も犠飛によるものだった。６回一死から４番・佐藤が四球を選ぶと、５番・前川が中前打でつないで一、三塁の好機。続く６番・木浪の中犠飛で先制に成功したが、後続が続けず１点止まりだった。初回にも好機はあった。二死