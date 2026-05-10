巨人が９日の中日戦（バンテリン）に２―４で敗れて３連敗。打線が連日の苦戦を強いられ、この日も決定打を欠いた。相手先発は、今季２度目の対戦となった大野。前回の対戦では完投勝利を許した好投手相手に、序盤から攻略の糸口を見いだせない。５回までに放った安打はわずか２本と完璧に封じ込められ、７回には四球と安打でなんとか二死一、二塁のチャンスを作りながらも、岸田が右飛に倒れて無得点。この日から一軍に復帰し