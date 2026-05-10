新日本プロレス６月１４日大阪城ホール大会でＩＷＧＰヘビー級王者のカラム・ニューマン（２３）に挑戦する辻陽太（３２）が９日?王者の品格?を問いかけた。辻は４月両国大会でカラムに敗れ、王座から陥落。しかし、６日の佐賀・唐津大会のタッグ戦で王者からピンフォール勝利を収め、リベンジマッチへの権利を手に入れていた。カラムは辻からベルトを奪った両国決戦、鷹木信悟とのＶ１戦（４日、福岡）と連続して、終盤に急