日産は、米国で生産しているミドルサイズSUVの新型「ムラーノ」を2027年初頭から日本市場に導入すると発表しました。 ムラーノはかつて日本でも販売されており、約12年ぶりの国内販売復活となりますが、これに対してSNS上ではどのような反響が寄せられているのでしょうか。 「今のムラーノはこんなデザインなのか」新旧デザインを比較する声 2004年に初代モデルが日本で発売されたムラーノ