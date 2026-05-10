◆パ・リーグソフトバンク４―５ロッテ（９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクの山川穂高内野手が、復調の兆しを見せる２打席連続本塁打を放った。１点を追う２回先頭。カウント１―２から外角に落ちるフォークを左手一本で拾って左翼席へ７号ソロを運んだ。さらに同点の４回無死一、二塁から再び左翼席に８号３ラン。「きょうはいい打席が多かった」。２打席連発は２４年８月１５日の西武戦（ベルーナドーム）以来、２年