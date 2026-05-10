◆ファームリーグ広島３―７オリックス（９日・由宇）オリックス・岩崎翔投手（３６）が９日、ファーム・リーグの広島戦（由宇）で１か月半ぶりに実戦復帰した。７回から２番手で１回を１安打無失点。最速１５３キロを計測した。離脱の要因でもあった下半身のコンディション不良も回復。ベテランの声は明るかった。「１軍の試合を見ていても『野球をやりたいな』ってずっと思っていた。試合で投げられたことがうれしかったで