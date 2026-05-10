◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）乗れない巨人が３連敗で、４月７日以来のＢクラスとなる４位に転落した。先発・田中将大投手（３７）に苦境打開を託したが５回５安打４失点で今季初黒星。５回には挟殺プレーの中で自らの走塁妨害により失点するなど、同世代の中日・大野との投げ合いに敗れた。４カード連続の負け越しは阿部政権では初めてで、４月３日以来の借金１。８回、不振による２軍調整か