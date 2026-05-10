現在、東京・歌舞伎座の「團菊祭」（２７日千秋楽）で襲名披露中の尾上左近改め３代目尾上辰之助（２０）が、開幕してからインタビューに応じた。実際に襲名してみて何を感じ、どんなことを考えるようになったのか。＊＊＊初日（３日）の「対面」、花道から出た時の大きな拍手にものすごい熱気を感じました。今月は終日、歌舞伎座にいます。体力的なしんどさもありますが、あの拍手のおかげで、頑張れています。「対面