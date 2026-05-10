◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―４ヤクルト（９日・マツダスタジアム）首位・ヤクルトに連敗で昨年４月４日以来の最下位に転落した。２回に先制２点打を浴びた松本健に対し、打線は７回無死まで無安打に抑え込まれた。試合前に藤井ヘッドコーチを中心に野手が“青空ミーティング”を行ったが、２安打でリーグ最多６度目の完封負け。開幕３連勝の好スタートからワースト借金８まで膨らんだ。新井監督は「まだ先は長い。我慢して