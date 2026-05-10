◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（９日・バンテリンドーム）中日・大野が、７回４安打無失点の好投で今季初の最下位脱出に導いた。６回まで二塁を踏ませず。「ロースコアの試合をしたかったので、最初から腕を振っていった」。連続無失点も２２イニングに伸ばし、チームトップ４勝目と通算１０１勝目を手にした。田中将との“８８年生まれ対決”で、また投げ勝った。昨年９月２２日（バンテリンＤ）でリベンジに成功して以来