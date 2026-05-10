◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―３ＤｅＮＡ（９日・甲子園）阪神打線が今季初の先発全員となる１２三振を喫して１得点にとどまり、逆転負けした。６日の中日戦（バンテリンＤ）から３試合で計４５三振はプロ野球ワースト。藤川監督は「強引にならないようにいかなければとは思っています。打線として一人、一人にならないように」と受け止めた。チームはここまで５勝１分けだった土曜日に初黒星で、今季初の２カード連続の負け