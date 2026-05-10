◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―３ＤｅＮＡ（９日・甲子園）阪神は、ＤｅＮＡに連敗で今季初の２カード連続で負け越した。大山が「コンディション不良」を理由に今季初めてスタメンを外れた打線は、先発全員の１２三振で１得点。３戦４５三振はプロ野球ワーストで６試合連続の３得点以下と苦しい戦いが続く。スポーツ報知評論家の掛布雅之氏は、現状打開へ大山の重要性を説いた。大山は９回２死からネクストバッターズサークル