中日・桜井頼之介投手（２２）が１０日の巨人戦（バンテリンドーム）に先発する。ドラフト２位ルーキーは、大腸がんで闘病中も懸命に支えてくれた母・麻衣子さんへの感謝の思いをスポーツ報知に寄せた。巡ってきた母の日のマウンドで、待望のプロ初勝利を贈る。＊＊＊一番のファンであり、僕のために一生懸命になってくれるお母さん。ご飯を作ってくれたり、野球の送り迎えをしてくれたり、本当に感謝しています。母は僕が