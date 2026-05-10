アジア杯（２７年１月７日開幕）の組み合わせ抽選会が９日、開催国のサウジアラビアで行われ、２０１１年以来４大会ぶり５度目の優勝を目指す日本はカタール、タイ、インドネシアと同じ１次リーグＦ組に入った。前回２４年大会で日本は準々決勝でイランに１―２で逆転負けを喫し、８強で敗退。北中米Ｗ杯の約半年後に開幕するアジア杯での覇権奪回を狙う。抽選会には中田英寿氏がポット２の抽選役で登場した。なお大会には２