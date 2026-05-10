世界卓球団体戦、準決勝の台湾戦でプレーする張本智和＝9日、ロンドン（AP＝共同）【ロンドン共同】卓球の世界選手権団体戦は9日、ロンドンで準決勝が行われ、男子の日本は台湾を3―0で下し、2016年大会以来10年ぶりの決勝進出を決めた。シングルスで3勝を挙げたチームが勝つ方式で、張本智和（トヨタ自動車）松島輝空（フリー）戸上隼輔（井村屋グループ）が勝った。