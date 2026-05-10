松阪競輪の「アクアリッズカップG3ナイター」は2日目を迎える。注目は12Rだ。尾形のジカ競りを受ける上田は試練のレースに。ならば先頭でペースを築く岩井を軸に組み立てる。治田、河崎の動きがいい。競りが長引けば一撃ありそう。＜1＞岩井芯打鐘でだいぶペースが上がっていたので少し見てしまった。番手をどかすレースは初めて。体調は悪くない。自力で。＜2＞近藤俊明治田君へ。＜3＞原大智自力自在に。＜4＞