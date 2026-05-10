7年後の伊勢神宮の式年遷宮に向け、市民らが木材を「外宮」へ運び入れる「御木曳行事」がきのうから三重県伊勢市で始まりました。「御木曳」は20年に一度、伊勢神宮の神殿などをすべて建て替え、ご神体を引っ越す「式年遷宮」の際に使われる木材の「御用材」を市民らが運び入れる行事で、このうち外宮に運び入れる「陸曳」がきのうから始まりました。きのうは市民らおよそ3000人が順に長さ4.4メートルから7メートルのヒノキ10本を