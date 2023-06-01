ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は最終日。これからの女子レーサー界をリードする若手を紹介する「君こそスター候補」は谷口佳蓮（24＝香川）を取り上げる。絶好枠の5日目1Rはコンマゼロ台の踏み込みだった内山、北村に対して、谷口は18と立ち遅れ気味の仕掛け。しかし、そこから伸び返すと1周1Mを先取りして1着ゴール。G2初勝利であると同時に、今節登場している香川支部8人全員が白星を挙げた瞬間