ボートレースまるがめG2「第11回レディースオールスター」は最終日、優勝戦が行われる。1号艇は西橋奈未。昨年3月に大けがを負った水面で歓喜の瞬間を迎えるか。初のグレードレース優勝へ、西橋に絶好機が訪れた。ドリーム1着からシリーズを快走。チルト3が生み出す異次元の伸びを誇る田上の存在は気になるが、極限のスタートを放つのみ。昨年3月に大けがを負った水面で今度は歓喜をつかむ。地元のホープ・山田が頂点にチャレ