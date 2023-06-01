浜松オートのG1「開場70周年記念ゴールデンレース」は最終日。4日目の準決勝戦を乗り切った8人によって、12Rで10Mオープンによる優勝戦（4100メートル＝8周）が行われる。中心は今タイトル4連覇にアタックする6枠の鈴木圭一郎（31＝浜松）だ。3日目まで5、3、2着と尻上がりに着順を上げてきた鈴木圭。準決10Rは待望のシリーズ初白星をマークして最高のリズムをつかんだ。豪華メンバーだが、切れ味鋭いスタートから好位につけて