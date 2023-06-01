お母さん、いつもありがとう――。10日は「母の日」。サッカーJ3福島の元日本代表FW三浦知良（59）が9日までに取材に応じ、母・由子さん（82）との思い出や感謝について語った。カズにとって母・由子さんはいつだって一番の理解者だ。「常に前向きでポジティブ。背中を押してくれる存在。子供の頃から勉強しろ！とか命令は一切なかった。だからいつもフラフラ遊んでいた（笑い）。制限することなく信用、信頼されていた。（1