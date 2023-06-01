大相撲夏場所は10日、東京・両国国技館で初日を迎える。9日は土俵祭りが行われ、八角理事長（元横綱・北勝海）らが15日間の安全を祈願した。横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）、カド番大関の安青錦（22＝安治川部屋）が休場と波乱含みの中、スポニチ本紙評論家の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は大関・霧島（30＝音羽山部屋）と横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）が優勝争いを引っ張る展開を予想した。昨年夏場所からの直近6場所