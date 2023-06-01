美絽とB＆ZAI稲葉通陽の新星2人がダブル主演を務める青春ミステリー映画『17歳のプルーフ』が、2027年2月より全国公開されることが決定。主人公の璃呼（りこ）を演じる美絽、港を演じる稲葉、脚本・市川悠輔、監督・宝来忠昭のコメントが到着したほか、璃呼と港を捉えたスチールも解禁された。【写真】美絽が演じる璃呼、B＆ZAI稲葉通陽が演じる港本当に観たい映画企画」を募集から映画化までバックアップを行う「コンペティシ