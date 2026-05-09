「シートはないが、一人くらいなら大丈夫だろう」と、家族や友人とのドライブや旅行で、つい定員オーバーで乗車してしまった経験のある人も少なくないようです。 では、もしもこの行為が乗車人数オーバーとして取り締まられた場合、高速道路上でも降車しなければいけないのでしょうか。 乗車人数オーバーで取り締まられた時、同乗者はどうなる？ シートの数より大