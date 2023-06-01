FC東京のDF長友佑都（39）が10日の東京V戦（味スタ）で先発復帰する可能性が高まった。右太腿の負傷も癒え、先発すれば10戦ぶりとなる。15日のW杯メンバー発表前最後の一戦は、日本代表の森保監督も視察予定。人生を懸けたアジア人初のW杯5大会連続出場へ「細胞のスイッチも明らかに入った」と、ラストアピールを誓った。前日の最終調整を終えた長友は「あのときと似ている」と18年前に思いをはせた。08年に当時の日本代表を率