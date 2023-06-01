アジアサッカー連盟（AFC）は9日、サウジアラビアで開催されるAFCアジアカップ2027組み合わせ抽選会を実施した。日本代表は、カタール代表、タイ代表、インドネシア代表と同じグループFに入った。AFCアジアカップは今回が通算19度目の開催となる。前回大会は2019年大会に続いてカタールが優勝して連覇を達成。なお、前回大会は中国の開催中止と開催地カタールの夏の高温により2024年に延期されたが、今回は4年周期に戻り、2027