ブンデスリーガ第33節が行われ、ヴォルフスブルクとバイエルンが対戦した。ヴォルフスブルクは現在リーグ16位につけており、残留圏の15位ブレーメンとの勝ち点差は「6」。王者が相手だが、残留へ勝利することはできるか。対するバイエルンはすでにリーグ優勝を決めており、23日にはシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝を控える状況だ。なおヴォルフスブルクの塩貝健人はベンチスタート、バイエルンの伊藤洋輝はスタメン出場