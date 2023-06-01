俳優の吉田羊が９日、東京・ＰＡＲＣＯ劇場で主演舞台「リチャード三世」（１０〜３１日）の開幕前会見を行った。パルコがプロデュースし、森新太郎氏の演出、吉田の主演でシェイクスピア作品を上演するシリーズ第３弾。吉田はキャリア初の悪役となるリチャード三世に挑む。吉田はリチャード三世役に挑むにあたり「体の造形」が大変だといい、「体をくの字に曲げて、半分くらいになって芝居するので、腰痛ケアが必要です」と