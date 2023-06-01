スピードスケートで夏冬通じ日本女子最多10個の五輪メダルを獲得して引退した高木美帆さん（31）の感謝パレード＆交流会が9日、故郷の北海道幕別町で行われた。2月のミラノ・コルティナ五輪で獲得した500メートル、1000メートル、団体追い抜きの3つの銅メダルを首から下げ、約500メートルのコースを歩きながらパレード。集まった約1200人の来場者と触れ合い、「幕別町で生まれ育って良かった。長いスケート人生にひと区切りつ