フィギュアスケート男子で来季シニア転向する17歳の中田璃士（TOKIOインカラミ）が9日、都内で行われた磁気健康ギア「コラントッテ」のイベントに参加した。プロの宇野昌磨さん（28）らと軽妙なトークを展開。複数の4回転ジャンプを操る世界ジュニア2連覇の実力者は「4回転アクセルを成功させることが目標。日本人で初めて成功する人になりたい」と来季の青写真を描いた。シニア1年目から大注目の存在になりそうだ。