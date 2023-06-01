【モデルプレス＝2026/05/10】女優の美絽とB&ZAIの稲葉通陽が主演を務める映画『17歳のプルーフ』が、2027年2月に公開されることが決定。あわせて、ビジュアル写真とキャスト＆スタッフコメントが解禁された。【写真】STARTOジュニア、映画初出演＆初主演時の学ランビジュアル◆美絽＆稲葉通陽W主演映画「17歳のプルーフ」本作は、美しい入り江に面した高校を舞台に、古い小説に隠された秘密と高校2年生の揺れる心情を静ひつに