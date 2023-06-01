美絽とB&ZAIの稲葉通陽がW主演を務める映画『17歳のプルーフ』が、2027年2月に全国公開されることが決定した。 参考：賛否両論の“福田節”は『SAKAMOTO DAYS』でどう機能した？劇薬から究極のスパイスへ 本作は、美しい入り江に面した高校を舞台に、古い小説に隠された秘密と高校2年生の揺れる心情を描いた青春ミステリー。『嘘を愛する女』や『哀愁しんでれら』など数々のオリジナル企画を発掘してきた