ブンデスリーガ 25/26の第33節 ウォルフスブルクとバイエルン・ミュンヘンの試合が、5月10日01:30にフォルクスワーゲン・アレーナにて行われた。 ウォルフスブルクはジェナン・ペイチノビッチ（FW）、アダム・ダギム（MF）、クリスティアン・エリクセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンは伊藤 洋輝（DF）、ニコラ・ジャクソン（FW）、ジャマル