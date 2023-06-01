スイス女子代表MFで、英メディアが“世界一セクシーなフットボーラー”と謳うアリシャ・レーマンが公式インスタグラムに複数の画像を投稿。普段とはがらりと異なるイメージショットを紹介し、ファンの関心を誘っている。SNSフォロワー数は1548万を数えるインフルエンサーは、自慢の綺麗なブロンドヘアをおろしてカメラ目線で微笑むショットなどを掲載。これまでの派手めのメイクとは打って変わって落ち着いた印象で、少しウェ