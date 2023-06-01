2027年１月７日にサウジアラビアで開幕するアジアカップの組分け抽選会が、現地５月９日に同国の首都リヤドで実施された。ポット１の日本はグループFで、２連覇中のカタール（ポット２）、タイ（ポット３）、インドネシア（ポット４）と同居する厳しい組に入った。１月７日〜２月５日に行われる同大会は、アジアの24か国が参加。前回はベスト８でイランに敗れた日本は、2011年以来４大会ぶりの優勝を目指す。構成●サッカー