J2新潟は10日にアウェーで金沢と対戦する。9日は聖籠町のアルビレッジで調整した。故障者が続く中で今季加入したDF藤原優大（23）は初先発も見据え、堅守で今季初の3連勝に貢献する。4月25日から16日間で5試合を戦うタイトな日程の最後は総力戦となりそうだ。前節の徳島戦で負傷退場したDFゲリアら主力を欠くことが予想され、前節に加入後初出場した藤原優は「正直（試合に）絡まずに（今季が）終わるという気持ちもなくはなか