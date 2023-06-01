ジュニアの8人組「B＆ZAI」が9日、初の日本武道館公演を行った。「Braver」など全30曲に加え、コントも披露。9000人のBaetZ（ビーツ、ファンの総称）を魅了した。公演終盤、矢花黎（25）が代表してあいさつをし、メンバーの魅力や日本武道館への思いを語った。【あいさつ全文】矢花「（日本）武道館ってご存知ない方もいるかもしれないですけれども、日本の大事なところと言われていますし、特にバンドの聖地なわけですね。