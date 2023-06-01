シンガー・ソングライターの絢香（38）が9日、中之島公園芝生広場（大阪市北区）でデビュー20周年を記念したフリーライブを開催。2006年のデビュー曲「I believe」や大ヒット曲「三日月」など全10曲を熱唱した。地元・大阪でのフリーライブは、16年7月にグランフロント大阪うめきた広場（大阪市北区）で行って以来約10年ぶり。「大阪、元気〜!?来てくれてありがとう！」と集結した7000人のファンに手を振りながら登場した。