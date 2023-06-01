女優の吉田羊（年齢非公表）が9日、東京・渋谷のパルコ劇場で主演舞台「リチャード三世」の公開稽古を行った。演出家の森新太郎氏とのタッグでシェークスピア作品を上演する第3弾。初の悪役挑戦に「普段は隠すべきネガティブな感情を演技を通して解放できるのが楽しい」と味を占めた様子。演じるリチャード三世は背骨が曲がっていたとされるため、つえをつき、腰を折り曲げて再現している。「腰痛ケアが必須で非常に大変」と苦